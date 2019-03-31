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Кировоградская область: на одной УИК уже проголосовали все избиратели

Кировоградская область: на одной УИК уже проголосовали все избиратели

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 31 марта. УНН. В Кировоградской области на участке № 350717 (государственное учреждение "Устиновский исправительный центр" № 37) проголосовали все избиратели, которые есть в списке. Об этом сообщили в пресс-службе опоры, передает УНН.

Наблюдатели зафиксировали, что все 19 человек, которые есть в списке избирателей, проголосовали по состоянию на 10:20.

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Итоговое заседание УИК, согласно ч. 2 статьи 78 Закона Украины "О выборах Президента", начнется после окончания голосования, которое продлится до 20:00.

Как сообщал УНН, в 10:30 в городе Терновка на специальном избирательном участке № 120947 - 100% явка избирателей.

Напомним, явка избирателей на выборах президента Украины по состоянию на 11:00 составила 16,08% без учета зарубежного избирательного округа.

Источник: УНН
Теги: выборы, Украина, Кропивницкий и Кировоградщина
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