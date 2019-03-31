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В Чернигове неизвестный угрожал взорвать штаб кандидата в президенты

В Чернигове неизвестный угрожал взорвать штаб кандидата в президенты

КИЕВ. 31 марта. УНН. Сегодня в Чернигове неизвестный угрожал взорвать штаб одного из кандидатов в президенты. Об этом МВД сообщило на своей странице в Twitter, передает УНН.

"В 12:10 в полицию позвонил неизвестный мужчина, который сообщил о том, что в случае непрекращения подкупа избирателей в 13:00 он подорвет штабы одного из кандидатов", - говорится в сообщении.

Сейчас Нацполиция и ГСЧС проводят проверки по указанным адресам.

Как сообщал УНН, в Черниговской области пытались поджечь избирательный участок.

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Напомним, один из кандидатов в президенты Украины во время голосования нарушил требование соблюдения тайны голосования.

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Источник: УНН
Теги: выборы, минирование, голосование, Чернигов и Черниговская область
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