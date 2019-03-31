Украинские военные голосуют в районе ООС

КИЕВ. 31 марта. УНН. В районе операции Объединенных сил военнослужащие ВСУ голосуют на 79 специальных избирательных участках. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Минобороны.

"Военнослужащие Вооруженных Сил Украины, которые выполняют свой воинский долг в районе проведения операции Объединенных сил, начали голосования на избирательных участках, которые были созданы по представлению Министерства обороны Украины в соответствии со статьей 20 ЗУ "О выборах Президента Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что голосование началось с 08:00 утра и продлится до 20:00 вечера.

Первыми уже проголосовали воины с передовой, пока их собратья прикрывают фронт, сменяя друг друга.

Всего в районе операции Объединенных сил находится 79 специальных избирательных участков: 14 в Луганской и 65 - в Донецкой области.

Сообщается, что голосование организовано в соответствии с действующим законодательством и происходит без эксцессов.

Напомним, в Донецкой области все участки открылись вовремя.

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