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Украинцы в Эстонии активно голосуют на президентских выборах - посол

Украинцы в Эстонии активно голосуют на президентских выборах - посол

КИЕВ. 31 марта. УНН. Граждане Украины, которые голосуют в украинском посольстве в Эстонии, показывают высокую активность на выборах Президента. Об этом сообщила посол Украины в Эстонии Марьяна Беца в Twitter, передает УНН.

"Приятно видеть, как много граждан Украины хотят проголосовать на выборах Президента Украины в Эстонии", - сообщила украинский дипломат.

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Голосование проводится сегодня с 8:00 до 20:00 в помещении посольства Украины в Эстонской Республике в Таллинне.

Выборы президента Украины проходят в воскресенье, 31 марта 2019 года. Избирательные участки открылись в 8:00 и закроются в 20:00.

Пo Украине явка на выборах Президента на 11:00, по последним обновленным данным, составляет 16,65%.

Источник: УНН
Теги: выборы, Эстония, Президент
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