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Выборы проходят в штатном режиме - ЦИК
Выборы проходят в штатном режиме - ЦИК
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С опозданием в полдня в Измаиле началось голосование

С опозданием в полдня в Измаиле началось голосование

КИЕВ. 31 марта. УНН. После значительного опоздания голосование на выборах Президента Украины на избирательном участке в городе Измаиле Одесской области началось. Об этом сообщил заместитель председателя ЦИК Олег Конопольский во время брифинга в Киеве, передает корреспондент УНН.

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"Сейчас участок получил уже бюллетени напечатанные, которые доставлены, - для этого нужно было время. В настоящее время бюллетени выдаются, голосование идет", - отметил Конопольский.

Напомним, на 12:00 один участок в Одесской области (город Измаил) все еще не работал.

Всего в определенное время в Украине не открылось семь избирательных участков.

Выборы президента Украины проходят в воскресенье, 31 марта 2019 года. Избирательные участки открылись в 8:00 и закроются в 20:00.

Пo Украине явка на выборах Президента на 11:00, по последним обновленным данным, составляет 16,65%.

Источник: УНН
Теги: выборы, ЦИК, Одесса и Одесская область, Президент
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