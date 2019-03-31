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Выборы проходят в штатном режиме - ЦИК
Выборы проходят в штатном режиме - ЦИК
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Выборы-2109: в Австралии завершилось голосование с явкой 7,2%

Выборы-2109: в Австралии завершилось голосование с явкой 7,2%

КИЕВ. 31 марта. УНН. Голосование на выборах Президента Украины на заграничном избирательном участке в Австралии уже завершилось, проголосовали лишь 7,2% из зарегистрированных там граждан Украины. Об этом сообщил заместитель председателя ЦИК Олег Конопольский во время брифинга в Киеве, передает корреспондент УНН.

"На одном из избирательных участков закончилось голосование, идет подсчет голосов. Закончилось голосование на одном из зарубежных избирательных участков в Австралии", - отметил он.

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По его словам, из 1737 граждан Украины, зарегистрированных в стране избирателей, проголосовали лишь 125, или 7,2%.

Выборы Президента Украины проходят в воскресенье, 31 марта 2019 года. Избирательные участки открылись в 8:00 и закроются в 20:00.

Пo Украине явка на выборах Президента на 11:00, по последним обновленным данным, составляет 16,65%.

Источник: УНН
Теги: выборы, ЦИК, Президент
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