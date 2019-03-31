В Украине проголосовали уже почти 5 млн избирателей - ЦИК

КИЕВ. 31 марта. УНН. На данный момент в Украине проголосовали уже около 5 млн избирателей, или 16,63%, по всей стране, активнее всего - в Запорожской области. Об этом сообщил заместитель председателя ЦИК Олег Конопольский во время брифинга в Киеве, передает корреспондент УНН.

"В настоящее время получили избирательные бюллетени для голосования 4 млн 848 тысяч 926 граждан - избирателей Украины, что составило в целом по стране 16,63% избирателей Украины", - отметил он.

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По его словам, наиболее активно проголосовали избиратели в Запорожской области - там бюллетени получили более 20% избирателей, наименее активно избирательные участки посещают жители Закарпатской области, где проголосовали более 8%.

Добавим, в Государственном реестре избирателей насчитывается около 30 млн избирателей.

Напомним, в Кировоградской области на участке № 350717 (государственное учреждение "Устиновский исправительный центр" № 37) проголосовали все избиратели, которые есть в списке.

Выборы Президента Украины проходят в воскресенье, 31 марта 2019 года. Избирательные участки открылись в 8:00 и закроются в 20:00.

Пo Украине явка на выборах Президента на 11:00, по последним обновленным данным, составляет 16,65%.