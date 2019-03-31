Опрос для национального экзит-пола проходит нормально - Бекешкина

КИЕВ. 31 марта. УНН. Работа интервьюеров, которые работают для "Национального экзит-пола - 2019" в день выборов, проходит в нормальном режиме. Об этом сообщила директор фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Ирина Бекешкина во время пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент УНН.

Директор фонда Ирина Бекешкина отметила, что сейчас опрос проходит нормально.

"Пока полет проходит нормально. Нормально работают наши интервьюеры", - указала Бекешкина.

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Она отметила, что экзит-пол проходит при поддержке международных доноров и осуществляется совершенно открыто.

"От получения данных экзит-пола нас разделяет 6 часов", - отметил пресс-секретарь фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Юрий Горбань.

По словам представителя фонда Татьяны Песковской, интервьюеры начали опрос уже в 8:30 на участках по Украине, на заграничных избирательных участках они не работают, как и в больницах, воинских частях, тюрьмах, а также не наблюдают за ходом голосования избирателей дома (в целом это 6,2% неохваченных экзит-полом избирателей).

По ее словам, в 20:00 станут известны результаты голосования по состоянию на 14:00, в 23:00 организаторы экзит-пола сообщат данные - более точные - на 18:00.

Добавим, экзит-пол - социологический опрос избирателей на выходе из избирательных участков.

Выборы Президента Украины проходят в воскресенье, 31 марта 2019 года. Избирательные участки открылись в 8:00 и закроются в 20:00.

Сейчас в Украине проголосовали уже около 5 млн избирателей, или 16,63%, по всей стране, активнее всего - в Запорожской области.