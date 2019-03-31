Оккупанты опрашивают лиц, которые сегодня выезжают из Крыма, не едут ли они голосовать - ГПСУ

КИЕВ. 31 марта. УНН. Представители Российской Федерации опрашивают людей, которые 31 марта уезжают из временно оккупированного Крыма, не едут ли они голосовать на выборах президента Украины. Об этом сообщил помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян, передает УНН.

"Что касается админчерты со временно оккупированным Крымом - там нет увеличения пасажиротранспортного потока. В то же время от граждан, которые пересекают админчерту на въезд на материковую Украину, мы получили информацию о том, что представители страны-оккупанта осуществляют опрос граждан, которые следуют на материк, и спрашивают у них цель поездки, связана ли она с избирательным процессом", - отметил Слободян.



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В ГПСУ пока нет информации, о непропуске украинский оккупационными властями Крыма.



В Украине проголосовали уже почти 5 млн избирателей.



Как сообщал УНН, в Украине уже прибыли более 1,5 тыс. иностранных наблюдателей на выборы президента.



Выборы президента Украины проходят в воскресенье, 31 марта 2019 года. Избирательные участки открылись в 8:00 закроются в 20:00.





