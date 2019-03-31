Выборы в Украине: как голосуют на зарубежных участках
КИЕВ. 31 марта. УНН. Сегодня, 31 марта, украинцы выбирают президента Украины. На пост будущего главы государства выдвинулись 39 кандидатов. По предварительным социологическим опросам, обнародованным накануне дня выборов, в тройку лидеров входили актер Владимир Зеленский, действующий президент Петр Порошенко и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Центральная избирательная комиссия на базе зарубежного избирательного округа образовала 101 участок. Как голосуют украинцы за рубежом - в обзоре УНН.
Все избирательные участки, на которых проходит голосование на президентских выборах, открылись в 8:00 и будут работать до 20:00. Из-за разницы во времени с Украиной участки начали свою работу не одновременно: так, участок в Австралии (Калгари) начала свою работу раньше.
Как сообщается на официальной странице посольства Украины в Австралии, украинцы приходят сделать свой выбор вместе со своими семьями.
Поздний процесс голосования завершится на участке в США (Сан-Франциско).
В общем, заграничный избирательный округ насчитывает 101 участок, наибольшее количество, а именно 5 - в Германии, 4 - в США, Польши и Италии, и по три - в Канаде, Испании, и Италии.
Посольство Украины в Германии (Берлин) также отчитывается о работе.
Про вовремя открытый участок сообщило и дипломатическое представительство в Швейцарии, Армении, Иордании,
Продолжается голосование и в посольстве Украины в Китае, Азербайджанской Республике, Республике Беларусь, Кыргызстане и других странах.
Дипломатические представительства в Турции сообщают на своей странице в социальных сетях, что обеспечили все необходимые меры для голосования.
Как сообщал УНН, в Украине проголосовали уже почти 5 млн избирателей.
В Австралии завершилось голосование с явкой 7,2%.
С опозданием в полдня в Измаиле началось голосование.
По состоянию на 12:30 дня выборов, 31 марта уже есть 100 обращений от граждан Украины о нарушении избирательных прав. Об этом во время брифинга заявила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
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