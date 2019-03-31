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Украинские миротворцы в Конго демонстрируют высокую явку на выборах

Украинские миротворцы в Конго демонстрируют высокую явку на выборах

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КИЕВ. 31 марта. УНН. Явка на выборах украинских военнослужащих, выполняющих задачи в Демократической Республике Конго, - высокая. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Для военнослужащих Вооруженных сил Украины в городе Гома организовано заграничный избирательный участок №900111. Участок находится в лагере украинского национального контингента, который выполняет задачи под эгидой Миссии ООН по стабилизации в ДР Конго", - сообщили в оборонном ведомстве.

По данным Минобороны, двери избирательного участка открылись своевременно, в 8:00 по местному времени.

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"Военнослужащие 18-го отдельного вертолетного отряда и военные наблюдатели Украины в Конго демонстрируют активную гражданскую позицию, явка наших граждан высока", - указали в оборонном ведомстве.

Указано, что бюллетени в участок были доставлены дипломатической почтой, конверт прибыл невредимым и своевременно. Участковая избирательная комиссия была сформирована из числа военнослужащих отряда, в соответствии с законодательством Украины.

"Командованием отряда было спланировано ротацию личного состава таким образом, чтобы каждый военнослужащий имел возможность осуществить волеизъявление, независимо от места дислокации или задач, которые отряд выполняет в этот день. После подсчета голосов вся необходимая избирательная документация будет доставлена в ЦИК дипломатическим представителем, командированным МИД Украины", - отметили в Минобороны.

Выборы президента Украины проходят в воскресенье, 31 марта 2019 года. Избирательные участки открылись в 8:00 и закроются в 20:00.

Голосование уже состоялось в Австралии. Последним закроется заграничный избирательный участок в городе Сан-Франциско в США.

Источник: УНН
Теги: выборы, Минобороны, Президент, Конго
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