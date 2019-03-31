В прифронтовой Авдеевке избирательные участки работают в штатном режиме

КИЕВ. 31 марта. УНН. В прифронтовой Авдеевке стартовали выборы президента, все работает в штатном режиме. Об этом на своей странице в Facebook написал председатель военно-гражданской администрации Павел Малыхин, передает УНН.

"Выборы в городе, кстати, стартовали. Более 24 тысяч избирателей (из них 300 переселенцев), 16 избирательных участков. Все работает в штатном режиме", - сообщил Малыхин.

Также сегодня в Авдеевке установили на Мемориале защитникам Авдеевской промзоны флаг 92-й бригады, которая принимала участие в обороне города.

"Совсем не случайно осуществлено это именно сегодня, в день выборов. Это и символизм, и дань уважения военным, благодаря которым в Авдеевке мирно проходят выборы", - добавил он.

Напомним, в указанное время в Украине не открылось 7 избирательных участков.