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Выборы проходят в штатном режиме - ЦИК
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В прифронтовой Авдеевке избирательные участки работают в штатном режиме

В прифронтовой Авдеевке избирательные участки работают в штатном режиме

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КИЕВ. 31 марта. УНН. В прифронтовой Авдеевке стартовали выборы президента, все работает в штатном режиме. Об этом на своей странице в Facebook написал председатель военно-гражданской администрации Павел Малыхин, передает УНН.

"Выборы в городе, кстати, стартовали. Более 24 тысяч избирателей (из них 300 переселенцев), 16 избирательных участков. Все работает в штатном режиме", - сообщил Малыхин.

Также сегодня в Авдеевке установили на Мемориале защитникам Авдеевской промзоны флаг 92-й бригады, которая принимала участие в обороне города.

"Совсем не случайно осуществлено это именно сегодня, в день выборов. Это и символизм, и дань уважения военным, благодаря которым в Авдеевке мирно проходят выборы", - добавил он.

Напомним, в указанное время в Украине не открылось 7 избирательных участков.

Источник: УНН
Теги: выборы, Украина, Авдеевка, политика
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