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Полиция получила 649 связанных с выборами заявлений, открыла 11 производств

Полиция получила 649 связанных с выборами заявлений, открыла 11 производств

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КИЕВ. 31 марта. УНН. По состоянию на 15:00 дня выборов, 31 марта, в полицию поступило 649 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом, за 11 фактам начато уголовные производства. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Национальной полиции Украины.

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"Ход избирательного процесса по состоянию на 15:00: 649 заявлений и сообщений в полицию о нарушениях избирательного законодательства. 11 сообщений следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований", - указали в полиции.

Выборы Президента Украины проходят в воскресенье, 31 марта 2019 года. Избирательные участки открылись в 8:00 и закроются в 20:00.

По данным ЦИК, явка избирателей на 15:00 превысила 43%.

Источник: УНН
Теги: выборы, полиция, Президент
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