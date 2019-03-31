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Национальный экзит-пол объявит лидеров с погрешностью 2,5%

Национальный экзит-пол объявит лидеров с погрешностью 2,5%

КИЕВ. 31 марта. УНН. "Национальный экзит-пол 2019" объявит лидеров президентской гонки с погрешностью 2,5%. Об этом сообщила представитель фонда "Демократические инициативы имени Илька Кучерива" Татьяна Песковская во время пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент УНН.

"Приблизительная погрешность не превышает 1,3%, но есть точность экзит-пола для лидеров - это 2,5% и для других кандидатов - 2%", - отметила Песковская.

По ее словам, Национальный экзит-пол не охватывает примерно 6,2% избирателей, поскольку наблюдатели не работают на участках за рубежом, в тюрьмах, больницах, воинских частях, а также при голосовании на дому.

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При этом глава фонда Ирина Бекешкина добавила, что несовпадение официальных результатов выборов с данными экзит-пола не могут быть основанием для обжалования результатов выборов, однако разница показателей может стать причиной дополнительных проверок относительно того, почему произошло такое несовпадение.

Напомним, в пяти областях Украины активность избирателей на президентских выборах в воскресенье, 31 марта, превысило 20%.

Выборы президента Украины проходят в воскресенье, 31 марта 2019 года. Избирательные участки открылись в 8:00 закроются в 20:00.

Источник: УНН
Теги: выборы, Украина, политика
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