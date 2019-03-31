В Черновицкой области сообщили о 15 нарушениях на избирательных участках

КИЕВ. 31 марта. УНН. По состоянию на 14:00 в Нацполицию Черновицкой области поступило 15 сообщений о нарушениях на избирательных участках. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Черновицкой области, передает УНН.

В частности, еще одно сообщение о возможном нарушении избирательного законодательства поступило в 12:23 с избирательного участка в селе Чудей Сторожинецкого района. Там неизвестный мужчина вышел с бюллетенем в коридор, однако, после замечания, вернулся в зал голосования.

Сейчас выясняются обстоятельства каждого сообщения, касающегося процесса волеизъявления.

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Как сообщал УНН, за нарушение избирательного законодательства вручили уже 27 подозрений.

Напомним, в Донецкой области зарегистрировали 52 нарушения.