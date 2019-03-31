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В США началось голосование на выборах президента Украины

В США началось голосование на выборах президента Украины

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КИЕВ. 31 марта. УНН. В Соединенных Штатах Америки в Вашингтоне открылся заграничный избирательный участок №900089. Об этом сообщили журналисту УНН в заграничном избирательном участке в городе Вашингтон.

"Да, мы уже открылись. Работаем сегодня с 8-и до 20-и", - ответили в заграничном избирательном участке в Вашингтоне №900089 в ответ на вопрос, открылся ли уже избирательный участок для голосования украинцев за президента Украины.

Эту информацию подтверждает посольство Украины в США на своей странице в Facebook. В частности, там указано, что первыми избирателями были двое, парень и девушка, которым недавно исполнилось 18.

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"Это первые выборы для Виктора и Полины, им недавно исполнилось 18 лет. Именно они открыли голосование в американской столице. Гордимся нашей молодежью!" - говорится в сообщении посольства.

Как сообщал УНН, украинские миротворцы в Конго демонстрируют высокую явку на выборах.

Выборы президента Украины проходят в воскресенье, 31 марта 2019 года. Избирательные участки открылись в 8:00 закроются в 20:00.

Голосование уже состоялось в Австралии. Последним закроется заграничный избирательный участок в городе Сан-Франциско в США.

Источник: УНН
Теги: выборы, США, Президент
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