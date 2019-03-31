Более 21 тысячи ID-карточек выдано накануне и в день выборов

КИЕВ. 31 марта. УНН. В течение трех последних дней территориальными органами и подразделениями Государственной миграционной службы по всей Украине выдано 21401 ID-карту. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГМС.

Так, ID-карточек выдано: 10190 - 29 марта 9142 - 30 марта 2069 - 31 марта 2019 (информация по состоянию на 15.00). С этой целью в указанные дни, а также непосредственно в день выборов 31 марта, организовано дежурство работников, обеспечивающих выдачу уже изготовленных и доставленных в территориальные органы и подразделения ГМС паспортов.

Как пояснили в ГМС, делается это для того, чтобы каждый гражданин смог проголосовать.

Всего, начиная с 2016 года, Государственной миграционной службой оформлено более 3,1 млн паспортов гражданина Украины в форме ID-карты.

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В ГМС также напомнили, что чтобы получить избирательный бюллетень на избирательных участках, не нужно подавать никаких дополнительных документов (Постановление ЦИК № 268 от 27 декабря 2018), кроме ID-карты или паспорта-книжечки. Обе формы паспорта являются равнозначными и самодостаточными.

Несмотря на это, как сообщили в службе, по информации, представленной СМИ, имели место единичные случаи задержки в выдаче выборного бюллетеня гражданам - владельцам ID-карт, от которых требовали дополнительных документов. Такие ситуации решаются непосредственно на месте путем предоставления представителям избирательных комиссий обстоятельных консультаций и методической помощи, в том числе работниками территориальных органов и подразделений миграционной службы, которые сегодня находятся на дежурстве по всей Украине.