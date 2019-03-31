На избирательный участок в Минске не пустили российских журналистов

КИЕВ. 31 марта. УНН. В Минске на заграничный участок для выборов президента Украины избирательная комиссия не пустила представителей российских СМИ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на белорусскую службу “Радио Свобода”.

“На участок в Минске не были допущены представители российских СМИ, таким было решение избирательной комиссии”, — идется в сообщении.

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Отмечается, что представители российских СМИ только могли снимать и записывать интервью с избирателями за забором посольства. Зато участок, расположенный в посольстве Украины в Минске, могут посещать представители белорусских, украинских и международных СМИ.

У посольства усиленные наряды белорусского милиции.

Председатель избирательной комиссии, действующей в Минске при посольстве Украины, Оксана Врублевского рассказала, что на 12:00 в выборах принял участие 241 гражданин.

“На участке работают наблюдатели от кандидатов и Всемирного конгресса украинцев. Замечаний от них по состоянию на 12:00 не было”, — добавили в издании.

Посол Украины в Минске Игорь Кизима рассказал, что в списках украинских избирателей в Беларуси есть люди, которые происходят из Донбасса и Крыма, они стоят на консульском учете.

Напомним, сегодня, 31 марта, украинцы выбирают президента Украины. На пост будущего главы государства выдвинулись 39 кандидатов. По предварительным социологическим опросам, обнародованным накануне дня выборов, в тройку лидеров входили актер Владимир Зеленский, действующий президент Петр Порошенко и лидер партии “Батькивщина” Юлия Тимошенко. Центральная избирательная комиссия на базе зарубежного избирательного округа образовала 101 участок.