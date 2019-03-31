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В ЦИК поступило 11 жалоб о нарушениях на выборах

В ЦИК поступило 11 жалоб о нарушениях на выборах

КИЕВ. 31 марта. УНН. В Центральную избирательную комиссию пока поступило 11 жалоб о нарушении избирательного законодательства во время голосования. Об этом сообщила член ЦИК Наталья Бернадская во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"По состоянию на сейчас, выборы президента Украины проходят в штатном режиме, никаких системных нарушений на данный момент не зафиксировано. В Центральную избирательную комиссию поступило лишь 11 жалоб, и они находятся на рассмотрении у членов Центральной избирательной комиссии", - отметила она.

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По ее словам, в настоящее время жалобы только зафиксированы, ЦИК разбирается с ними по существу.

При этом она добавила, что несколько жалоб касаются зарубежного избирательного округа.

Напомним, сегодня было 285 обращений граждан о нарушении избирательных прав.

Источник: УНН
Теги: выборы, ЦИК, Украина, политика
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