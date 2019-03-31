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Полиция получила уже 1360 связанных с выборами заявлений, открыла 17 производств

Полиция получила уже 1360 связанных с выборами заявлений, открыла 17 производств

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КИЕВ. 31 марта. УНН. По состоянию на 17:00 дня выборов, 31 марта, в полицию поступило 1360 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом, по 17 фактам начаты уголовные производства. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Министерства внутренних дел.

"По состоянию на 17:00 в полицию поступило 1360 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом", - указали в МВД.

Как отмечается, больше всего поступило в:

  • Киеве - 186;
  • Днепропетровской области - 196;
  • Одесской области - 147;
  • Харьковской области - 129;
  • Донецкой области - 100;
  • Полтавской области - 65;
  • Сумской области - 64.

Указанные факты в основном связаны с незаконной агитацией (102), фотографированием бюллетеней (86), подкупом избирателя (29), повреждением бюллетеня (22), ложным сообщением о заминировании (15), попыткой вынесения бюллетеня из участка (8).

"По данным фактам начато 17 уголовных производств. Составлено 9 админпротоколов", - указали в МВД.

Выборы президента Украины проходят в воскресенье, 31 марта 2019 года. Избирательные участки открылись в 8:00 и закроются в 20:00.

Явка избирателей на выборах президента Украины, по уточненным данным на 15:00, превысила 45%.

Источник: УНН
Теги: выборы, МВД, полиция, Президент
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