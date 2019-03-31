Полиция получила уже 1360 связанных с выборами заявлений, открыла 17 производств
КИЕВ. 31 марта. УНН. По состоянию на 17:00 дня выборов, 31 марта, в полицию поступило 1360 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом, по 17 фактам начаты уголовные производства. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Министерства внутренних дел.
"По состоянию на 17:00 в полицию поступило 1360 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом", - указали в МВД.
Как отмечается, больше всего поступило в:
- Киеве - 186;
- Днепропетровской области - 196;
- Одесской области - 147;
- Харьковской области - 129;
- Донецкой области - 100;
- Полтавской области - 65;
- Сумской области - 64.
Указанные факты в основном связаны с незаконной агитацией (102), фотографированием бюллетеней (86), подкупом избирателя (29), повреждением бюллетеня (22), ложным сообщением о заминировании (15), попыткой вынесения бюллетеня из участка (8).
"По данным фактам начато 17 уголовных производств. Составлено 9 админпротоколов", - указали в МВД.
Выборы президента Украины проходят в воскресенье, 31 марта 2019 года. Избирательные участки открылись в 8:00 и закроются в 20:00.
Явка избирателей на выборах президента Украины, по уточненным данным на 15:00, превысила 45%.