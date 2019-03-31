В Луганской области мужчина облил бюллетени пивом

КИЕВ. 31 марта. УНН. По состоянию на 14:00 правоохранители Луганской области зафиксировали 35 сообщений о возможных нарушениях во время выборов. Об этом сообщает пресс-служба полиции области, передает УНН.

Среди прочего, в городе Рубежное при получении бюллетеня, гражданин, наклонившись над столом, облил три бюллетеня пивом, которое у него находилось в кармане верхней одежды.

В Лисичанске на избирательном участке заявитель обнаружил тот факт, что за него неизвестные проголосовали и поставили подпись, а заявительница с инвалидностью пожаловалась в полицию, что она не может проголосовать, потому что избирательная комиссия ей сообщила, что ее нет в списках избирателей.

В Северодонецке зарегистрировали сообщение о фотофиксации в избирательной кабинке и о том, что член избирательной комиссии сопровождал человека пожилого возраста в кабинку.

В г. Сватово избиратель пытался вынести из помещения участка избирательный бюллетень. Также поступило сообщение о том, что по мнению заявительницы члены избирательного участка не выполняют свои обязанности, а именно не говорят избирателям - жителям села, что именно нельзя ставить в бюллетене.

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В г. Кременная и г. Старобельск заявители сообщили, что их нет в избирательных списках.

В Новоайдарском районе избиратель повредил свой бюллетень, написал на нем нецензурные выражения, а затем потребовал, чтобы ему выдали новый.

В с. Станица Луганская один из надзирателей сообщил, что зафиксирован случай фотографирования бюллетеня в кабинке.

Как сообщал УНН, по состоянию на 16:00 дня выборов, 31 марта, в полицию поступило 950 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом, в 12 фактам открыты уголовные производства.