КИЕВ. 31 марта. УНН. По состоянию на 15:00 более 5000 человек пересекли линию разграничения с оккупированным Донбассом для участия в выборах президента. Об этом во время пресс-брифинга заявил представитель Уполномоченного по защите прав военнослужащих Олег Трофименко, передает УНН.

"Все результаты мониторинга показали, что все пункты пропуска на въезд-выезда (вдоль линии соприкосновения в Донбассе - ред.) открылись вовремя. Работали в штатном режиме. Но утром мы не наблюдали какой-то большой активности в пересечении этой линии разграничения, что нами объясняется полученной информацией о том, что со стороны так называемых "ЛНР и ДНР" распространяется информация, что якобы 31 марта - это выходной день и КПВВ будут закрыты потому что в Украине проходят выборы", - сказал Трохименко.

Однако в 14:00 на подконтрольную правительственную страны территорию прошло 3046, а к 15:00 количество увеличилось на 2000 человек, то есть 5169 человек пересекли линию разграничения с оккупированным Донбассом для голосования в выборах.

Напомним, явка избирателей, а именно военнослужащих, на 79 специально созданных избирательных участках в зоне проведения операции Объединенных сил на выборах президента Украины по состоянию на 16:00 составила 75%.



