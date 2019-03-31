Национальный экзит-пол: предварительные результаты

КИЕВ. 31 марта. УНН. Объявлены предварительные результаты Национального экзит-пола, передает УНН.

Данные обнародованы после закрытия в 20.00 участков для голосования.

Владимир Зеленский — 30,4%

Петр Порошенко — 17,8%



Юлия Тимошенко — 14,2%

Юрий Бойко - 9,8%

Анатолий Гриценко - 7,1%

Олег Ляшко - 4,8%

Игорь Смешко - 6,4%

Алесандр Вилкул - 4,0%

Руслан Кошулинский - 1,8%

Остальные набрали менее 1%.

Всего опрошено 17 890 респондентов. Погрешность не превышает 2,5%. Опрос проводился в целом на 400 участках. Проводился экзит-пол по методике тайного голосования.

Напомним, Национальный экзит-пол проводят Фондом “Демократические инициативы” имени Илька Кучерива в рамках проекта “Национальный экзит-пол 2019”, который осуществляется при финансовой поддержке Программы содействия общественной активности “присоединяйся!”, Финансируемого Агентством США по международному развитию (USAID ) и осуществляется Pact в Украине, Представительством Европейского Союза в Украине, Международным фондом “Возрождение”, Посольством Канады в Украине.

Свой прогноз результатов голосования на выборах президента давал и редакционный оракул УНН — шпиц Дизель. Он предсказал победу Владимира Зеленского.