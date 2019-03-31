Регистрация | Вход |
USD: 27,25 0,0000  EUR: 30,57 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
воскресенье, 31 марта 2019 21:19
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В Финляндии на выборах президента Украины не смогло проголосовать около 10% избирателей
В Финляндии на выборах президента Украины не смогло проголосовать около 10% избирателей
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
21555
Версия для печати

Национальный экзит-пол: предварительные результаты

Национальный экзит-пол: предварительные результаты

КИЕВ. 31 марта. УНН. Объявлены предварительные результаты Национального экзит-пола, передает УНН.

Данные обнародованы после закрытия в 20.00 участков для голосования.

Владимир Зеленский — 30,4%

Петр Порошенко — 17,8%

Юлия Тимошенко — 14,2%

Юрий Бойко - 9,8%

Анатолий Гриценко - 7,1%

Олег Ляшко - 4,8%

Игорь Смешко - 6,4%

Алесандр Вилкул - 4,0%

Руслан Кошулинский - 1,8%

Остальные набрали менее 1%.

Всего опрошено 17 890 респондентов. Погрешность не превышает 2,5%. Опрос проводился в целом на 400 участках. Проводился экзит-пол по методике тайного голосования.

Напомним, Национальный экзит-пол проводят Фондом “Демократические инициативы” имени Илька Кучерива в рамках проекта “Национальный экзит-пол 2019”, который осуществляется при финансовой поддержке Программы содействия общественной активности “присоединяйся!”, Финансируемого Агентством США по международному развитию (USAID ) и осуществляется Pact в Украине, Представительством Европейского Союза в Украине, Международным фондом “Возрождение”, Посольством Канады в Украине.

Свой прогноз результатов голосования на выборах президента давал и редакционный оракул УНН — шпиц Дизель. Он предсказал победу Владимира Зеленского.

Источник: УНН
Теги: выборы
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.