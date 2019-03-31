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Выборы-2019: явка превысила 49% только в одной области

Выборы-2019: явка превысила 49% только в одной области

КИЕВ. 31 марта. УНН. Явка избирателей на выборах президента Украины, по уточненным данным на 15:00, составила 45,11%. Самая высокая активность - в Запорожской области, где проголосовали 49,1% избирателей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на обновленные данные Центральной избирательной комиссии по активности избирателей по состоянию на 15 часов на выборах Президента Украины - 2019.

По данным из 198 территориальных избирательных округов, из которых поступили сведения на 15 часов, со 199 всех территориальных избирательных округов, по Украине на выборах Президента проголосовали 45,11% избирателей.

Также высокая активность на 15 часов в:

  • Волынской области - 48,21%;
  • Днепропетровской области - 48,74%;
  • Полтавской области - 48,84%;
  • Сумской области - 48,1%;
  • Черниговской области - 48,69%.

Активность избирателей в Киеве на 15 часов, по уточненным данным, составила 46,62%.

Наименее активны избиратели в Закарпатской области - на 15:00 проголосовали 29,35%.

Выборы президента Украины проходят в воскресенье, 31 марта 2019 года. Избирательные участки открылись в 8:00 и закроются в 20:00.

Источник: УНН
Теги: выборы, Президент
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