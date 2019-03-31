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Вице-премьер Розенко заработал 700 тыс. грн за прошлый год

Вице-премьер Розенко заработал 700 тыс. грн за прошлый год

Павел Розенко

КИЕВ. 31 марта. УНН. В течение прошлого года вице-премьер Павел Розенко получил заработной платы на суму 700 тыс. грн. Об этом свидетельствуют данные его ежегодной декларации, передает УНН.

Согласно декларации, чиновник в прошлом году получил 702,5 тыс. грн зарплаты. Также он зарегистрировал 300 тыс. грн, 10 тыс. долларов, 8 тыс. евро наличными. На счету у "Райффайзен Банк Аваль" у него 111,5 тыс. грн.

Кроме того, вице-премьер является собственником квартиры в Киеве и автомобилем Toyota Highlander 2011 выпуска, тогда как три дома и три земельных участка в Погребах Киевской области зарегистрированы на жену и детей чиновника.

Как сообщал УНН, в течение прошлого года вице-премьер Степан Кубов заработал более 800 тыс. грн зарплаты и средств от предоставления в аренду имущества.

Источник: УНН
Теги: Павел Розенко

В тексте упоминаются

Розенко Павел
Розенко Павел
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