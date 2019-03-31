Экзит-пол телеканала 1+1: побеждает Зеленский

КИЕВ. 31 марта. УНН. Телеканал 1+1 провел собственный экзит-пол, сообщает УНН.

Данные обнародованы после закрытия в 20.00 участков для голосования.

Владимир Зеленский - 30,1%

Петр Порошенко - 18,5%

Юлия Тимошенко - 14%

Всего опрошено 20 000 избирателей на 600 избирательных участках во всех регионах Украины.

Свой прогноз результатов голосования на выборах президента давал и редакционный оракул УНН - шпиц Дизель. Он предсказал победу Владимира Зеленского.