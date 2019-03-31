Новости: Политика
Воскресенье, 31 марта 2019, 20:02 • Юля Ковтун • 18375
Экзит-пол телеканала 1+1: побеждает Зеленский
КИЕВ. 31 марта. УНН. Телеканал 1+1 провел собственный экзит-пол, сообщает УНН.
Данные обнародованы после закрытия в 20.00 участков для голосования.
Владимир Зеленский - 30,1%
Петр Порошенко - 18,5%
Юлия Тимошенко - 14%
Всего опрошено 20 000 избирателей на 600 избирательных участках во всех регионах Украины.
Свой прогноз результатов голосования на выборах президента давал и редакционный оракул УНН - шпиц Дизель. Он предсказал победу Владимира Зеленского.
Источник: УНН