Выборы президента в Украине завершились

КИЕВ. 31 марта. УНН. Президентские выборы в Украине, проходившие в воскресенье, 31 марта 2019 года, завершились. Избирательные участки открылись в 8:00 и закрылись в 20:00, передает УНН.

Места голосования были под усиленной охраной полиции и спасателей.

По состоянию на 19:00 полиция начала 25 уголовных производств по фактам нарушения избирательного законодательства.

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ЦИК зарегистрировала 44 кандидата в президенты, однако впоследствии пять из них отказались от баллотирования. Таким образом, избирательный бюллетень, который песочного цвета с параметрами 20 см на 80 см и имеет 10 степеней защиты от подделки, содержал фамилии 39 кандидатов на пост Главы государства.

ЦИК должен установить результаты голосования и составить соответствующий протокол до 10 апреля включительно.

Для победы на выборах кандидат должен получить 50% плюс один голос избирателей. В случае, если ни один из кандидатов не наберет такого количества голосов, будет проведено повторное голосование, так называемый второй тур, ориентировочно 21 апреля.

Голосование на избирательных округах завершится в Сан-Франциско в США. Первыми проголосовали украинские избиратели в Австралии.