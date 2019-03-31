Стало известно, будут ли последние данные экзит-пола отличаться от имеющихся

КИЕВ. 31 марта. УНН. Данные экзит-пола по состоянию на 20:00 будут отличаться от имеющихся по состоянию на 18:00 на 0,1-0,2%. Об этом во время презентации результатов Национального экзит-пола’2019 по состоянию на 18:00 заявил генеральный директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто, передает корреспондент УНН.

“Данные (экзит-пола на 23:00 — ред.) будут отличаться на 0,1%. Может на 0,2%, но я не уверен, что такое где-то будет”.

По его словам, разница может быть больше, только если будут выявлены какие-либо нарушения избирательного процесса.

“То есть финалисты уже определились”, — добавила директор Фонда “Демократические инициативы” имени Илька Кучерива Ирина Бекешкина.

Напомним, по предварительным результатам Национального экзит-пола, на выборах президента Украины Владимир Зеленский получил 30,4% голосов, Петр Порошенко — 17,8%, а Юлия Тимошенко — 14,2%.

Всего опрошено 17890 респондентов. Погрешность не превышает 2,5%. Опрос проводился в целом на 400 участках. Проводился экзит-пол по методике тайного голосования.