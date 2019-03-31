ЦИК подсчитывает активность избирателей по состоянию на 20 часов

КИЕВ. 31 марта. УНН. Центральная избирательная комиссия проводит подсчет явки избирателей по состоянию на 20 часов, то есть на момент закрытия участков, сообщает УНН.

По состоянию на 21.30 обработано информацию об активности избирателей на 74 округах из 199. Явка составляет 63,99%.

Самая высокая явка пока наблюдается в Волынской области - 68,85% избирателей приняли участие в голосовании, а самая низкая в Закарпатской - 40,38%.

Напомним, по состоянию на 15 часов активность составляла 45,1%.

Как сообщал УНН, по предварительным результатам Национального экзит-пола на выборах президента Украины лидирует Владимир Зеленский (30,4% голосов избирателей). Результаты двух других экзит-полов проведенных телеканалами также свидетельствуют, что лидером гонки является Зеленский.