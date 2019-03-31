В Донецкой области один избиратель пытался сжечь бюллетени, другой - вбросить несколько

КИЕВ. 31 марта. УНН. Правоохранители Донецкой области задержали двух граждан за нарушение избирательного законодательства. Один из них во время избирательного процесса пытался бросить в урну сразу несколько бюллетеней, другой, согласно сообщению, сжечь избирательные материалы. Оба мужчины были задержаны полицией. Об этом сегодня заявил начальник Национальной полиции Сергей Князев во время брифинга в Киеве, передает кореспондент УНН.

"Донецкая область, город Торецк, задержан гражданин, который пытался забросить несколько бюллетеней в урну. После нескольких осмотров, под курткой у него было обнаружено несколько бюллетеней. Вместе с ним были несколько человек, как объясняют - его товарищи", - сказал Князев.

По его словам, у упомянутых мужчин под одеждой бюллетеней обнаружено не было.

"Город Торецк, неизвестные пытались сжечь несколько бюллетеней. Прибыв на место происшествия работники полиции нашли 4 спрятаных бюллетеня. Мужчина был задержан", - рассказал начальник Национальной полиции.

Как сообщал УНН, в 20:00 31 марта были объявлены предварительные результаты Национального экзит-пола.

Напомним, в Украине уже завершились президентские выборы, которые проходили в воскресенье, 31 марта 2019 года. Избирательные участки открылись в 8:00, закрылись в 20:00.