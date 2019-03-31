Сообщения о минировании в Днепропетровской области поступили из территории РФ – Князев

КИЕВ. 31 марта. УНН. Полиция Днепропетровской области установила, что все сообщения о сегодняшних заминированиях в области поступили с территории России. Об этом сообщил начальник Национальной полиции Сергей Князев, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерство внутренних дел.

Так, по словам Князева, в полицию поступило 18 заявлений о заминировании участков.

"Больше всего было в Днепропетровской области - 11. Полиция области отчиталась, что все сообщения проверены и были отслежены трафики лиц, которые звонили, все звонки поступили из территории России. Были внесены три уголовных производства в ЕРДР по статье "Теракт" и переданы в СБУ", - подчеркнул глава НПУ.

Как сообщал УНН, в Днепре "заминировали" 9 избирательных участков.

Также сегодня в полицию поступило сообщение о заминировании метро в Днепре. При обследовании взрывоопасных предметов обнаружено не было.