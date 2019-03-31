ЦИК начала оглашение данных подсчета голосов избирателей

КИЕВ. 31 марта. УНН. Центральная избирательная комиссия Украины начала обработку результатов подсчета голосов избирателей на выборах президента Украины, передает корреспондент УНН.

По состоянию на 22.15 по киевскому времени обработано менее одного процента протоколов - 0,1%.

Голоса распределились следующим образом:

Петр Порошенко - 864 голосов "за" (30,39%)

Владимир Зеленский - 672 голосов "за" (23,63%)

Юлия Тимошенко - 419 голосов "за" (14,73%).

Как сообщал УНН, по предварительным результатам Национального экзит-пола на выборах президента Украины лидирует Владимир Зеленский (30,4% голосов избирателей). Результаты двух других экзит-полов проведенных телеканалами также свидетельствуют, что лидером гонки является Зеленский.

Свой прогноз результатов голосования на выборах президента давал и редакционный оракул УНН - шпиц Дизель. Он предсказал победу Владимира Зеленского.

Трансляция из ЦИК