По предварительной информации явка в столице стала одной из самых высоких в Украине

КИЕВ. 31 марта. УНН. В Киеве закрылись избирательные участки. По оперативной информации ЦИК, явка в столице составляет 68,14%. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт КГГА.

Об этом сообщил руководитель аппарата КГГА, координатор Городского координационного центра по решению вопросов обеспечения выполнения мероприятий, определенных избирательным законодательством, по подготовке и проведению выборов Президента Украины Дмитрий Загуменный.

“В 20:00 закрылись избирательные участки в Киеве. По оперативной информации ЦИК, по состоянию на 22:00 в столице явка на выборах Президента Украины составила 68,14%”, - сообщил Дмитрий Загуменный.

Как сообщал УНН, ЦИК начало обнародования данных подсчета голосов избирателей.