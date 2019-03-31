Выборы-2019: голосование завершилось в Европе и странах Ближнего Востока

КИЕВ. 31 марта. УНН. Голосование на выборах президента Украины на избирательных участках завершилось в странах Европы, в Турции, Иордане и Иране. Об этом сообщает УНН со ссылкой на информацию послов Украины в этих странах.

В 20 часов по Берлину завершилось голосование на выборах президента Украины на заграничном избирательном участке №900059 при посольстве Украины в Федеративной республике Германия. Об этом на своей странице в Twitter написал посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.

"Слава Богу! В Берлине без инцидентов завершилось голосование на президентских выборах! По информации УИК, 1787 наших сограждан отдали свой голос за будущего главу государства. Участковая избирательная комиссия - в присутствии наблюдателей и СМИ - начала подсчет голосов", - написал Мельник.

Закончилось голосование и на территории украинских дипломатических учреждений в Республике Польша.

"На избирательном участке в Варшаве все желающие, а это более 4600 граждан Украины, завершили голосования. Участковая избирательная комиссия начинает подсчет голосов", - написал посол в Польше Андрей Дещица.

Завершилось и голосования на заграничном избирательном участке № 900101 при Посольстве Украины в Финляндской Республике.

Проголосовали украинские избиратели в Посольстве Украины в Иордане. По данным украинского посольства в государстве, в голосовании приняло участие 177 украинский, что на 28% больше по сравнению с предыдущими выборами президента.

Закончилось голосование на избирательном участке при Генеральном консульстве Украины в Стамбуле.

На избирательном участке, расположенном по адресу Посольства Украины в Литовской Республике, также завершилось голосование на очередных выборах президента Украины.

"Благодаря активной гражданской позиции Украинской, находящихся на территории Литвы, было зафиксировано высокую явку избирателей", - отметили в украинском посольстве в государстве.

Успешно завершилось голосование на выборах президента Украины в 20:00 по местному времени на избирательном участке в помещении Посольства Украины в Иране, а также во многих других государствах.

Как сообщал УНН, ранее в Китае завершилось голосование на выборах президента Украины.

Слава Богу! У Берліні без жодних інцидентів завершилося голосування на президентських виборах! За інформацією ДВК, 1787 наших співгромадян віддали свій голос за майбутнього главу держави. Дільнична виборча комісія - у присутності спостерігачів і ЗМІ -розпочала підрахунок голосів pic.twitter.com/CreFXzuIXM — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 31 марта 2019 г.