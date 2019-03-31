Национальный экзит-пол: окончательные результаты

КИЕВ. 31 марта. УНН. Объявлены окончательные результаты Национального экзит-пола, передает УНН.

Данные экзит-пола на 20 часов (на момент закрытия участков):

Владимир Зеленский — 30,6%

Петр Порошенко — 17,8%



Юлия Тимошенко — 14,2%

Юрий Бойко — 9,7%

Анатолий Гриценко — 7,1%

Олег Ляшко — 4,7%

Игорь Смешко — 6,5%

Алесандр Вилкул — 4,0%

Руслан Кошулинский — 1,7%

Остальные канидаты набрали менее 1%.

Всего опрошено 19 431 респондентов. Погрешность не превышает 2,5% для наиболее рейтинговых кандидатов. Опрос проводился в целом на 400 участках. Проводился экзит-пол по методике тайного голосования.

Напомним, Национальный экзит-пол проводятся Фондом “Демократические инициативы” имени Илька Кучерива в рамках проекта “Национальный экзит-пол 2019”, который осуществляется при финансовой поддержке Программы содействия общественной активности “Присоединяйся!”, Финансируемого Агентством США по международному развитию (USAID ) и осуществляется Pact в Украине, Представительством Европейского Союза в Украине, Международным фондом “Возрождение”, Посольством Канады в Украине.

Свой прогноз результатов голосования на выборах президента давал и редакционный оракул УНН - шпиц Дизель. Он предсказал победу Владимира Зеленского.