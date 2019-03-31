Объявлены окончательные результаты совместного экзит-пола двух телеканалов

КИЕВ. 31 марта. УНН. Опубликованы окончательные результаты экзит-пола, проведенного совместно телеканалами "112 канал" и NewsOne, сообщает УНН.

Данные экзит-пола на 20 часов, то есть на момент закрытия участков:

Владимир Зеленский - 30,9%;

Петр Порошенко - 18,8%;

Юлия Тимошенко - 13,7%;

Юрий Бойко - 10,0%;

Анатолий Гриценко - 7,4%;

Остальные кандидаты - 19,2%.

Телеканалы опросили около 25 тысяч избирателей на 500 избирательных участках. Статистическая погрешность не более 2,1%.

Свой прогноз результатов голосования на выборах президента давал и редакционный оракул УНН - шпиц Дизель. Он предсказал победу Владимира Зеленского.