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Воскресенье, 31 марта 2019, 23:16 • Ясамин Мохаммад • 7440
Объявлены окончательные результаты совместного экзит-пола двух телеканалов
КИЕВ. 31 марта. УНН. Опубликованы окончательные результаты экзит-пола, проведенного совместно телеканалами "112 канал" и NewsOne, сообщает УНН.
Данные экзит-пола на 20 часов, то есть на момент закрытия участков:
Владимир Зеленский - 30,9%;
Петр Порошенко - 18,8%;
Юлия Тимошенко - 13,7%;
Юрий Бойко - 10,0%;
Анатолий Гриценко - 7,4%;
Остальные кандидаты - 19,2%.
Телеканалы опросили около 25 тысяч избирателей на 500 избирательных участках. Статистическая погрешность не более 2,1%.
Свой прогноз результатов голосования на выборах президента давал и редакционный оракул УНН - шпиц Дизель. Он предсказал победу Владимира Зеленского.
Источник: УНН
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