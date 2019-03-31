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Объявлены окончательные результаты совместного экзит-пола двух телеканалов

Объявлены окончательные результаты совместного экзит-пола двух телеканалов

КИЕВ. 31 марта. УНН. Опубликованы окончательные результаты экзит-пола, проведенного совместно телеканалами "112 канал" и NewsOne, сообщает УНН.

Данные экзит-пола на 20 часов, то есть на момент закрытия участков:

Владимир Зеленский - 30,9%;
Петр Порошенко - 18,8%;
Юлия Тимошенко - 13,7%;
Юрий Бойко - 10,0%;
Анатолий Гриценко - 7,4%;
Остальные кандидаты - 19,2%.

Телеканалы опросили около 25 тысяч избирателей на 500 избирательных участках. Статистическая погрешность не более 2,1%.

Свой прогноз результатов голосования на выборах президента давал и редакционный оракул УНН - шпиц Дизель. Он предсказал победу Владимира Зеленского.

Источник: УНН
Теги: выборы, голосование

В тексте упоминаются

Тимошенк Юлия
Тимошенк Юлия
Порошенко Петр
Порошенко Петр
Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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