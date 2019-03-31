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ЦИК подвела итоги голосования

ЦИК подвела итоги голосования

КИЕВ. 31 марта. УНН. Выборы президента Украины прошли без системных нарушений. Почти все избирательные участки открылись и закрылись вовремя. Об этом во время брифинга в Киеве заявил заместитель главы ЦИК Евгений Радченко, передает корреспондент УНН.

"Ни Центральная избирательная комиссия, ни Национальная полиция Украины не зарегистрировала системных правонарушений", - сообщил он.

Отмечено, это первый раз, когда на выборах информация о нарушениях оперативно предоставлялась правоохранителям и они могли быстро среагировать, чтобы не допустить системных правонарушений.

"Все участки открылись вовремя, за исключением нескольких участков. Задерживали открытие из-за отсутствия избирательных бюллетеней, несколько участков открылись с опозданием из-за перевода времени, некоторые не справились с утренним заседанием", - отчитался Радченко.

Он отметил, что должным образом работали те избиратели участка, которые были специально образованы в зоне проведения операции Объединенных сил. В то же время он отметил, что некоторые военнослужащие не смогли сделать всей выбор, ведь находились в опорных пунктах на передовой.

Относительно своевременного закрытия избирательных участков, то по всей территории Украины все избирательные участки закрылись вовремя, а вот что касается зарубежных, то в Польше и Германии они закрылись с опозданием из-за больших очередей.

К слову, ЦИК уже начала подсчет голосов.

Напомним, среди наиболее существенных правонарушений 31 февраля в день выборов президента Украины наблюдатели от Комитета избирателей Украины зафиксировали: нарушение работы членов избирательных участковых комиссий, незаконная агитация, фотографирование заполненных избирательных бюллетеней и проблемы со списками избирателей.

Как сообщал УНН, по состоянию на 20:00 дня выборов, 31 марта, в полицию поступило 1927 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом, по 31 фактам начато уголовные производства.

Источник: УНН
Теги: выборы, ЦИК, голосование
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