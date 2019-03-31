Выборы-2019: больше всего сообщений о нарушениях зафиксировано в Днепропетровской области

КИЕВ. 31 марта. УНН. Больше всего сообщений о нарушениях, связанных с избирательным процессом, было зарегистрировано в Днепропетровской области - 282 сообщения. Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев на брифинге, передает УНН со ссылкой на пресс-службу НПУ.

"Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев отметил, что больше всего сообщений о нарушениях зарегистрировано в Днепропетровской области - 282, в Киеве - 238, в Донецкой области - 182, Одесской - 179, Харьковской - 176. Наименьшее количество заявлений и сообщений зафиксирована в Черкасской области - 6 фактов", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, по состоянию на 20:00 дня выборов, 31 марта, в полицию поступило 1927 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом, по 31 фактам начато уголовные производства.

Напомним, что подразделения МВД продолжают нести службу после закрытия избирательных участков .