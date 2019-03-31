Регистрация | Вход |
USD: 27,25 0,0000  EUR: 30,57 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 01 апреля 2019 00:20
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В Финляндии на выборах президента Украины не смогло проголосовать около 10% избирателей
В Финляндии на выборах президента Украины не смогло проголосовать около 10% избирателей
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
2715
Версия для печати

Согласно первым реальным протоколам, Тимошенко опережает Порошенко, - Власенко

Согласно первым реальным протоколам, Тимошенко опережает Порошенко, - Власенко

Юлия Тимошенко

КИЕВ. 31 марта. УНН. Штаб кандидата в Президенты Юлии Тимошенко получил фотокопии первых протоколов с избирательных участков, в частности, Киевской области. И согласно их данным, Тимошенко операжет действующего президента Порошенка. Об этот на брифинге в 22.00 заявил народный депутат Сергей Власенко, передает УНН.

“Ми получили первые протоколы и первые данные непосредственно с избирательных участков.

У меня в руках фотокопия с избирательного участка №320/686, это избирательный округ 91, Киевская область.
Это не экзитпол, это реальные данные. Первая тройка выглядит следующим образом: Владимир Зеленский - 25%, Петро Порошенко 19,1% Тимошенко 22,38%.

Мы начинаем получать с разных участков и регионов данные после подсчета реальных голосов”, - сказал он.

Власенко также обратил вниманиена тот факт, что состоянием на 22.10 по киевскому времени ЦИК не опубликовал оконсательных данных касательно явки избирателей.

“Прошло два час и десят минут. Но данных нет, и это вызывает беспокойсов”, - сказал он, потребовав от ЦИК, “срочно предоставить данные по явке на всех 190 округах”.

Напомним, как писал УНН, Нацполиция зарегестрировала около 2 тыс нарушений на выборах и открыла 31 уголовное производство. 

Источник: УНН
Теги: выборы, ЦИК, Юлия Тимошенко
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.