Согласно первым реальным протоколам, Тимошенко опережает Порошенко, - Власенко

КИЕВ. 31 марта. УНН. Штаб кандидата в Президенты Юлии Тимошенко получил фотокопии первых протоколов с избирательных участков, в частности, Киевской области. И согласно их данным, Тимошенко операжет действующего президента Порошенка. Об этот на брифинге в 22.00 заявил народный депутат Сергей Власенко, передает УНН.

“Ми получили первые протоколы и первые данные непосредственно с избирательных участков.

У меня в руках фотокопия с избирательного участка №320/686, это избирательный округ 91, Киевская область.

Это не экзитпол, это реальные данные. Первая тройка выглядит следующим образом: Владимир Зеленский - 25%, Петро Порошенко 19,1% Тимошенко 22,38%.

Мы начинаем получать с разных участков и регионов данные после подсчета реальных голосов”, - сказал он.

Власенко также обратил вниманиена тот факт, что состоянием на 22.10 по киевскому времени ЦИК не опубликовал оконсательных данных касательно явки избирателей.

“Прошло два час и десят минут. Но данных нет, и это вызывает беспокойсов”, - сказал он, потребовав от ЦИК, “срочно предоставить данные по явке на всех 190 округах”.

Напомним, как писал УНН, Нацполиция зарегестрировала около 2 тыс нарушений на выборах и открыла 31 уголовное производство.