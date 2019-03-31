Выборы-2019: озвучили вариант распределения голосов между двумя главными кандидатами

КИЕВ. 31 марта. УНН. По результатам предвыборных опросов Центра Разумкова, большинство избирателей, 31 марта отдали свой голос за кандидата, который, вероятно, не пройдет во второй тур, отдадут свой голос во втором за Владимира Зеленского. Об этом во время брифинга в Киеве сообщил заместитель директора социологической службы Центра Разумкова Михаил Мищенко, передает корреспондент УНН.

“По результатам предвыборных опросов мы можем определенным образом моделировать переходы, так как во время экзит-пола мы не ставили вопрос о голосовании во втором туре. А по данным нашего опроса Центра Разумкова, который проводился за неделю до выборов, если во второй тур выходят Зеленский и Порошенко, а вероятно, что именно эти два кандидата выйдут во второй тур, если исходить из данных нашего экзит-пола, то, скажем, среди избирателей Бойко собирались во втором туре голосовать за Зеленского 35%, за Порошенко — 2%”, — сказал он.

Кроме того, по словам Мищенко, среди избирателей Гриценко за Зеленского отдали бы свой голос 25% избирателей, за Порошенко — 19%, среди избирателей Юлии Тимошенко за Зеленского 41%, за Порошенко 10%. Среди избирателей Ляшко 32% готовы голосовать за Зеленского и 16% — за Порошенко.

“Сумма тех, кто за Зеленского и за Порошенко, как правило, не превышает 50%. А остальные 50% говорит, что, или им трудно сказать, или они не пойдут в таком случае на выборы. Как правило, большинство из них пойдут, как они проголосуют — вопрос открытый”, — добавила директор Фонда “Демократические инициативы” имени Илька Кучерива Ирина Бекешкина.

Как сообщал УНН, 31 марта было объявлено окончательные результаты Национального экзит-пола.