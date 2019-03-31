Новости: Политика
Воскресенье, 31 марта 2019, 23:50 • Тарас Джмиль • 21450
ЦИК обработала 1% протоколов
КИЕВ. 31 марта. УНН. Центральная избирательная комиссия обработала данные 1,1% протоколов, сообщает УНН.
1,1% протоколов показывает результаты голосования 65356 избирателей (1,38% бюллетеней признаны недействительными).
Результаты голосования распределились между кандидатами следующим образом:
Владимир Зеленский - 26,99% (17 642 избирателя)
Петр Порошенко - 17,57% (11 486 избирателей)
Юлия Тимошенко - 16,4% (10 719 избирателей).
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Национальный экзит-пол: окончательные результаты
Источник: УНН