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ЦИК обработала 1% протоколов

ЦИК обработала 1% протоколов

КИЕВ. 31 марта. УНН. Центральная избирательная комиссия обработала данные 1,1% протоколов, сообщает УНН.

1,1% протоколов показывает результаты голосования 65356 избирателей (1,38% бюллетеней признаны недействительными).

Результаты голосования распределились между кандидатами следующим образом:

Владимир Зеленский - 26,99% (17 642 избирателя)
Петр Порошенко - 17,57% (11 486 избирателей)
Юлия Тимошенко - 16,4% (10 719 избирателей).

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Источник: УНН
Теги: выборы, ЦИК
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