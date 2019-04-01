ЦИК обработала 2% протоколов

КИЕВ. На 1 апреля. УНН. Центральная избирательная комиссия по состоянию на 00:25 обработала данные 2,13% протоколов, сообщает УНН.

2,13% протоколов показывает результаты голосования 153 494 избирателей.

Результаты голосования распределились между кандидатами следующим образом:

Владимир Зеленский - 27,51% (42 758 избирателей)

Петр Порошенко - 17,47% (27151 избиратель)

Юлия Тимошенко - 15,64% (24313 избирателей).

Напомним, 31 марта были объявлены окончательные результаты Национального экзит-пола.

Как сообщал УНН, Центральная избирательная комиссия обработала данные 1,1% протоколов.