Новости: Политика
Понедельник, 1 апреля 2019, 00:42 • Саша Картер • 8130
Обновленные данные ЦИК: явка на выборах составила более 63%
КИЕВ. На 1 апреля. УНН. Активность избирателей во время голосования на выборах президента Украины на 20 часов составила 63,48%, передает УНН со ссылкой на последние данные Центральной избирательной комиссии.
Так, самая высокая явка в Волынской (68,33%) и Львовской (68,88%) областях. Самая низкая явка в Закарпатской области (46,99%). Явка в городе Киев составила 67,99%.
Информация основана на основе подсчетов явки на 198 округах из 199.
Как сообщал УНН, Центральная избирательная комиссия по состоянию на 00:25 обработала данные 2,13% протоколов.
Источник: УНН