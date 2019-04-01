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В Финляндии на выборах президента Украины не смогло проголосовать около 10% избирателей
В Финляндии на выборах президента Украины не смогло проголосовать около 10% избирателей
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Обновленные данные ЦИК: явка на выборах составила более 63%

Обновленные данные ЦИК: явка на выборах составила более 63%

КИЕВ. На 1 апреля. УНН. Активность избирателей во время голосования на выборах президента Украины на 20 часов составила 63,48%, передает УНН со ссылкой на последние данные Центральной избирательной комиссии.

Так, самая высокая явка в Волынской (68,33%) и Львовской (68,88%) областях. Самая низкая явка в Закарпатской области (46,99%). Явка в городе Киев составила 67,99%.

Информация основана на основе подсчетов явки на 198 округах из 199.

Как сообщал УНН, Центральная избирательная комиссия по состоянию на 00:25 обработала данные 2,13% протоколов.

Источник: УНН
Теги: выборы, Украина
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