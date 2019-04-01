Результаты выборов президента Украины на участке в Румынии: первые цифры

БУХАРЕСТ - КИЕВ. На 1 апреля. УНН. На избирательном участке иностранного округа в Румынии подсчитаны результаты. Об этом передает корреспондент УНН со ссылкой на информацию избирательной комиссии.

"По предварительным данным на нашем участке лидирует Петр Порошенко, за которого отдали голоса 36% избирателей, за ним идет Владимир Зеленский с 35% голосами", - рассказала УНН член избирательной комиссии Марианна Присяжнюк.

Она добавила, что Юлия Тимошенко, которая лидировала в предварительных опросах, получила лишь 2% поддержки.

Отметим, что в Румынии граждане Украины могли проголосовать на территории посольства Украины в Бухаресте.

По данным иностранной избирательной комиссии явка в Румынии составила около 35%.