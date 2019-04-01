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В Финляндии на выборах президента Украины не смогло проголосовать около 10% избирателей
В Финляндии на выборах президента Украины не смогло проголосовать около 10% избирателей
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Результаты выборов президента Украины на участке в Румынии: первые цифры

Результаты выборов президента Украины на участке в Румынии: первые цифры

БУХАРЕСТ - КИЕВ. На 1 апреля. УНН. На избирательном участке иностранного округа в Румынии подсчитаны результаты. Об этом передает корреспондент УНН со ссылкой на информацию избирательной комиссии.

"По предварительным данным на нашем участке лидирует Петр Порошенко, за которого отдали голоса 36% избирателей, за ним идет Владимир Зеленский с 35% голосами", - рассказала УНН член избирательной комиссии Марианна Присяжнюк.

Она добавила, что Юлия Тимошенко, которая лидировала в предварительных опросах, получила лишь 2% поддержки.

Отметим, что в Румынии граждане Украины могли проголосовать на территории посольства Украины в Бухаресте.

По данным иностранной избирательной комиссии явка в Румынии составила около 35%.

Источник: УНН
Теги: выборы
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