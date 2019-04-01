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ЦИК обработала более 5% протоколов

ЦИК обработала более 5% протоколов

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Центральная избирательная комиссия по состоянию на 1:10 обработала данные 5,33% протоколов, сообщает УНН.

5,33% протоколов показывают результаты голосования 516 539 избирателей.

Результаты голосования распределились между кандидатами следующим образом:

Владимир Зеленский - 28,97% (151 459 избирателей)

Петр Порошенко - 17,07% (89 272 избирателя)

Юлия Тимошенко - 14,43% (75 449 избирателей).

Напомним, 31 марта были объявлены окончательные результаты Национального экзит-пола.

Источник: УНН
Теги: выборы, ЦИК, Украина, Президент
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