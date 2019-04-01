Новости: Политика
Понедельник, 1 апреля 2019, 01:17 • Саша Картер • 18870
ЦИК обработала более 5% протоколов
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Центральная избирательная комиссия по состоянию на 1:10 обработала данные 5,33% протоколов, сообщает УНН.
5,33% протоколов показывают результаты голосования 516 539 избирателей.
Результаты голосования распределились между кандидатами следующим образом:
Владимир Зеленский - 28,97% (151 459 избирателей)
Петр Порошенко - 17,07% (89 272 избирателя)
Юлия Тимошенко - 14,43% (75 449 избирателей).
Напомним, 31 марта были объявлены окончательные результаты Национального экзит-пола.
Источник: УНН