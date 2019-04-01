Курьезы на Выборах-2019: на участке подрались наблюдатели

КИЕВ. На 1 апреля. УНН. На одном из избирательных участков на территории Украины в день выборов президента, 31 марта, два наблюдателя от общественных организаций подрались между собой за право зафиксировать нарушения. Об этом во время брифинга в Киеве рассказал заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко, передает корреспондент УНН.

“Был зафиксирован случай, когда два наблюдателя подрались между собой, причем это наблюдатели от общественных организаций. Интересной была причина конфликта. Причина была в том, что наблюдатели — каждый из них пытался отвоевать себе право зафиксировать нарушения избирательного законодательства. Это очень хороший пример того, что наблюдатели работают добросовестно”, — рассказал Радченко.

В то же время он не уточнил, в какой именно области это произошло и были ли привлечены к ответственности драчуны.

“Еще один случай курьезный — на Львовщине потеряли ключи от металлического шкафа, поэтому открывали его с помощью металлических инструментов — болгаркой. Открыли, ни один бюллетень не пострадал, голосование было организовано и началось вовремя”, — сообщил заместитель председателя ЦИК.

Как сообщал УНН, на одном из избирательных участков в Сумской области избиратель пытался съесть свой бюллетень.