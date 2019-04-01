Результаты экзит-полов и прогнозы на второй тур

КИЕВ. На 1 апреля. УНН. В Украине на выборах президента было проведено три крупных экзит-пола, сообщает УНН.

Данные Национального экзит-пола:

Владимир Зеленский - 30,6%

Петр Порошенко - 17,8%

Юлия Тимошенко - 14,2%

Юрий Бойко - 9,7%

Анатолий Гриценко - 7,1%

Олег Ляшко - 4,7%

Игорь Смешко - 6,5%

Алесандр Вилкул - 4,0%

Руслан Кошулинский - 1,7%

Остальные канидаты набрали менее 1%.

Всего опрошено 19 431 респондентов. Погрешность не превышает 2,5% для самых рейтинговых кандидатов. Опрос проводился в целом на 400 участках. Проводился экзит-пол по методике тайного голосования.

"Что касается поселенческой структуры электората, то интересные тенденции. Скажем, больше всего представителей сельского электората - среди избирателей Тимошенко, 57% всех, кто голосовал за этого кандидата - это жители сел", - заявил заместитель директора социологической службы Центра Разумкова Михаил Мищенко

По его словам, еще больше представителей сельского электората - среди представителей электората Олега Ляшко (62%).

"Поселенческая структура других кандидатов более равномерная. Можно выделить лишь, что наибольшая доля жителей крупных городов (100 тыс. и более жителей) среди представителей электората Вилкула - 55%. Это связано с тем, что у него большее региональное смещение", - отметил он.

По региональному распределению, то по результатам экзит-пола, для Владимира Зеленского на Западе это 21,7%, в Центре 28,5%, Юг - 42,1%, Восток - 31%. Для Петра Порошенко Запад - 25,8%, Центр - 19,3%, Юг - 11,4%, Восток - 9,4%.

Для Юлии Тимошенко Запад - 17,6%, Центр - 17,4%, Юг -9,6%, Восток - 7,4%.

"Было сказано о том, как голосовали регионы, и в силу того, что регионы голосовали по-разному, то и социально-демографическая, в том числе региональная структура электората разных политиков существенно отличается", - отметил Мищенко.

Так, по его словам, среди избирателей Бойко 73% - это жители южных и восточных регионов, то есть мы видим существенный региональный перекос в территории его электората. Еще больше это касается Вилкула - здесь 81% - жители Южного и Восточного регионов. А у Гриценко наоборот, 84% электората - это жители Западного и Центрального регионов, причем 46% - жители Западного региона.

Крупнейший региональный перекос наблюдается в электорате Кошулинского, 81% избирателей Кошулинского - это жители Западного и Центрального региона. Среди них 59% - это жители только Западного региона. Из территории электората Ляшко 73% - это жители Западного и Центральная регионов, из территории электората Порошенко - 77% жителей этих территорий, из территорий электората Тимошенко - 76%, отметил заместитель директора социологической службы Центра Разумкова.

"Наиболее равномерно распределен электорат Зеленского: 52% из тех, кто голосовали за этого кандидата - это жители Западного и Центрального региона, а 48% - жители Южного и Восточного регионов. Наименьшая доля среди избирателей Зеленского - это жители Восточного региона, только 12%" , - добавил он.

Также организаторы Национального экзит-пола дали прогнозы относительно возможного распределения голосов во время голосования во втором туре выборов.

"По результатам предвыборных опросов мы можем определенным образом моделировать переходы, так как во время экзит-пола мы не ставили вопрос о голосовании во втором туре. А по данным нашего опроса Центра Разумкова, который проводился за неделю до выборов, если во второй тур выходят Зеленский и Порошенко, а вероятно, что именно эти два кандидата выйдут во второй тур, если исходить из данных нашего экзит-пола, то, скажем, среди избирателей Бойко собирались во втором туре голосовать за Зеленского 35%, за Порошенко - 2%", - сказал он.

Кроме того, по словам Мищенко, среди избирателей Гриценко за Зеленского отдали бы свой голос 25% избирателей, за Порошенко - 19%, среди избирателей Юлии Тимошенко за Зеленского 41%, за Порошенко 10%. Среди избирателей Ляшко 32% готовы голосовать за Зеленского и 16% - за Порошенко.

"Сумма тех, кто за Зеленского и за Порошенко, как правило, не превышает 50%. А остальные 50% говорит, что, или им трудно сказать, или они не пойдут в таком случае на выборы. Как правило, большинство из них пойдут, как они проголосуют - вопрос открытый", - добавила директор Фонда" Демократические инициативы "имени Илька Кучерива Ирина Бекешкина.

Еще один экзит-пол провел телеканал 1+1.

Всего опрошено 20 000 избирателей на 600 избирательных участках во всех регионах Украины.

Данные обнародованы после закрытия в 20.00 участков для голосования.

Владимир Зеленский - 30,1%

Петр Порошенко - 18,5%

Юлия Тимошенко - 14%.

Совместно телеканалами "112 канал" и NewsOne также был проведен экзит-пол.

Данные экзит-пола:

Владимир Зеленский - 30,9%

Петр Порошенко - 18,8%

Юлия Тимошенко - 13,7%

Юрий Бойко - 10,0%

Анатолий Гриценко - 7,4%

Остальные кандидаты - 19,2%.

Телеканалы опросили около 25 000 избирателей на 500 избирательных участках. Статистическая погрешность не более 2,1%.

Свой прогноз результатов голосования на выборах президента давал и редакционный оракул УНН - шпиц Дизель. Он предсказал победу Владимира Зеленского.