Регистрация | Вход |
USD: 27,21 -0,0397  EUR: 30,57 0,0017 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 01 апреля 2019 03:27
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В Финляндии на выборах президента Украины не смогло проголосовать около 10% избирателей
В Финляндии на выборах президента Украины не смогло проголосовать около 10% избирателей
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
9120
Версия для печати

Названо самое массовое нарушение во время выборов

Названо самое массовое нарушение во время выборов

КИЕВ. На 1 апреля. УНН. Разглашение тайны голосования стало наиболее массовым нарушением во время выборов президента Украины, сообщила “Радио Свобода” координатор гражданской сети “Опора” Ольга Айвазовская, передает УНН.

“Наиболее массовыми были разглашение тайны голосования и фотографирование избирательного бюллетеня. И одно, и другое является серьезным нарушением. Потому что фотографирование избирательного бюллетеня может иметь две предпосылки — просто желание обнародовать результаты голосования в соцсетях и также это может свидетельствовать о продаже своего голоса. К счастью, покрытие таких нарушений — около 4% избирательных участков в целом. И результат на самом деле на 1-1,5% выше, чем мы фиксировали в 2014 году”, — сказала Айвазовская.

Также она обратила внимание на процедурные нарушения, в частности, некорректное проведение утренних заседаний избирательных комиссий.

“Были факты нарушений, которые касались процедурных моментов, но что интересно — их процент был меньше, чем в 2014 году, это уже определенный прогрессивный результат”, — отметила Айвазовская.

По словам Айвазовской, явка на этих выборах была выше, чем в 2014 году на 3%. Избирательный процесс она назвала “агрессивным” и “активным”.

“Мы понимаем, что есть взаимоконтроль, потому что эти выборы действительно конкурентные, когда отдельные участники процесса не имитируют конкуренцию, а осуществляют ее”, — сказала она.

Как сообщал УНН, в столице начато производство из-за похищения бюллетеня и невидимых чернил.

Источник: УНН
Теги: выборы, Украина
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.