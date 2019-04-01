Названо самое массовое нарушение во время выборов

КИЕВ. На 1 апреля. УНН. Разглашение тайны голосования стало наиболее массовым нарушением во время выборов президента Украины, сообщила “Радио Свобода” координатор гражданской сети “Опора” Ольга Айвазовская, передает УНН.

“Наиболее массовыми были разглашение тайны голосования и фотографирование избирательного бюллетеня. И одно, и другое является серьезным нарушением. Потому что фотографирование избирательного бюллетеня может иметь две предпосылки — просто желание обнародовать результаты голосования в соцсетях и также это может свидетельствовать о продаже своего голоса. К счастью, покрытие таких нарушений — около 4% избирательных участков в целом. И результат на самом деле на 1-1,5% выше, чем мы фиксировали в 2014 году”, — сказала Айвазовская.

Также она обратила внимание на процедурные нарушения, в частности, некорректное проведение утренних заседаний избирательных комиссий.

“Были факты нарушений, которые касались процедурных моментов, но что интересно — их процент был меньше, чем в 2014 году, это уже определенный прогрессивный результат”, — отметила Айвазовская.

По словам Айвазовской, явка на этих выборах была выше, чем в 2014 году на 3%. Избирательный процесс она назвала “агрессивным” и “активным”.

“Мы понимаем, что есть взаимоконтроль, потому что эти выборы действительно конкурентные, когда отдельные участники процесса не имитируют конкуренцию, а осуществляют ее”, — сказала она.

Как сообщал УНН, в столице начато производство из-за похищения бюллетеня и невидимых чернил.