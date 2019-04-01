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ЦИК обработала более 10% протоколов

ЦИК обработала более 10% протоколов

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Центральная избирательная комиссия по состоянию на 2:25 обработала данные 10,27% протоколов, сообщает УНН.

10,27% протоколов показывает результаты голосования 1 241 329 избирателей.

Результаты голосования распределились между кандидатами следующим образом:

Владимир Зеленский - 29,66% (372 586виборцив)

Петр Порошенко - 16,83% (211 486 избиратель)

Юлия Тимошенко - 13,75% (172723 избирателей).

Как сообщал УНН, Центральная избирательная комиссия по состоянию на 1:10 обработала данные 5,33% протоколов, показывающий результаты голосования 516539 избирателей.

Источник: УНН
Теги: выборы, ЦИК, Президент
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