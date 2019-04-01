Новости: Политика
Понедельник, 1 апреля 2019, 02:25 • Саша Картер • 52185
ЦИК обработала более 10% протоколов
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Центральная избирательная комиссия по состоянию на 2:25 обработала данные 10,27% протоколов, сообщает УНН.
10,27% протоколов показывает результаты голосования 1 241 329 избирателей.
Результаты голосования распределились между кандидатами следующим образом:
Владимир Зеленский - 29,66% (372 586виборцив)
Петр Порошенко - 16,83% (211 486 избиратель)
Юлия Тимошенко - 13,75% (172723 избирателей).
Как сообщал УНН, Центральная избирательная комиссия по состоянию на 1:10 обработала данные 5,33% протоколов, показывающий результаты голосования 516539 избирателей.
Источник: УНН