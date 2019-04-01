Украинцы в Беларуси поддержали Порошенко и Зеленского

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Участковая комиссия заграничного округа в столице Беларуси Минске завершила подсчет голосов, сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Всего бюллетени взяли 749 граждан Украины. Из них за Владимира Зеленского проголосовали 281, при Петре Порошенко - 206, за Юрия Бойко - 58, за Александра Вилкула - 56, Игоря Смешко - 43, Анатолия Гриценко - 42, а за Юлию Тимошенко - 31.

Никаких жалоб в комиссию не поступало, за выборами следили четверо наблюдателей.

"Все было прозрачно и хорошо организовано", - заявила Радио Свобода наблюдатель от Всемирного конгресса украинцев Валентина Логвин.

Напомним, в Румынии лидерами симпатий избирателей также стали Порошенко и Зеленский.